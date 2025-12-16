Corrientes: qué documentación es obligatoria para salir a la ruta en auto

Con la llegada de la segunda quincena de diciembre, las rutas de Corrientes comienzan a mostrar un movimiento mucho más intenso de lo habitual. Vacaciones de verano, visitas familiares y escapadas de fin de semana hacen que miles de vehículos particulares salgan a circular, en un contexto en el que los controles de tránsito y documentación se refuerzan en la provincia.

En este escenario, desde los organismos de seguridad vial recuerdan que, más allá de algunos cambios tecnológicos implementados en los últimos años, la documentación obligatoria para circular no se modificó. Sigue vigente lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la que Corrientes adhiere, aunque con la posibilidad de sumar exigencias propias en controles provinciales o municipales.

Durante 2024, la incorporación de la Licencia Nacional de Conducir digital y la eliminación de la cédula azul como requisito obligatorio generaron confusión entre los automovilistas. Sin embargo, no contar con la documentación exigida —ya sea en formato físico o digital— puede derivar en multas y, en algunos casos, en la retención del vehículo o la imposibilidad de continuar el viaje.

Los documentos que deben llevar en Corrientes

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio y debe estar vigente. A diferencia de otros papeles, este documento debe presentarse en formato físico y con los datos actualizados, especialmente el domicilio.

La Licencia Nacional de Conducir es válida en su versión digital, disponible en la aplicación Mi Argentina. No tiene vencimiento visible, ya que cuenta con un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas. Un punto clave es que la licencia debe haber sido emitida por la misma jurisdicción que figura en el DNI, una situación que suele generar infracciones en controles.

La Cédula de Identificación del Vehículo, conocida popularmente como cédula verde, también puede exhibirse de manera digital a través de Mi Argentina. No obstante, se recomienda llevarla además en formato físico, ya que algunas jurisdicciones todavía la exigen de ese modo. En caso de no ser titular del vehículo, el conductor debe contar con una autorización de manejo digital, que se genera fácilmente desde la misma aplicación oficial. La cédula azul ya no es obligatoria, aunque las emitidas anteriormente siguen vigentes hasta su revocación

El comprobante de seguro automotor vigente es otro requisito indispensable. Puede presentarse de forma digital —desde el celular o un correo electrónico— y debe indicar claramente el tipo de cobertura y la vigencia de la póliza. Llevar el último comprobante de pago impreso puede ser útil ante controles más estrictos.

La constancia de RTO o VTV también es obligatoria en Corrientes. La oblea correspondiente debe estar colocada en el parabrisas, en el lugar indicado por los operarios. Circular con la verificación vencida constituye una infracción y puede implicar desde una multa hasta la prohibición de seguir circulando.

Si bien no es un requisito nacional, en algunas provincias se exige acreditar el pago de la patente. Por eso, se recomienda llevar el último comprobante del impuesto automotor, especialmente si se planea viajar fuera de Corrientes.

Chapas patentes visibles y legibles

Más allá de la documentación, las chapas patente deben estar correctamente colocadas, ser visibles y legibles. Cualquier deterioro, alteración u obstrucción de letras o números se considera una falta. Tras la normalización en la provisión de placas por parte del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, circular con patentes provisorias de papel fuera del plazo permitido también constituye una infracción.

Finalmente, en los controles viales de la provincia se verifica además la presencia de elementos de seguridad obligatorios, como el matafuegos con carga vigente y las balizas reglamentarias.

La provincia se adhiere a la normativa nacional y acepta la presentación digital de la mayoría de los documentos a través de la app Mi Argentina. Aun así, se recomienda revisar con anticipación toda la documentación antes de salir a la ruta, para evitar contratiempos y viajar con mayor tranquilidad durante una de las épocas de mayor circulación del año.