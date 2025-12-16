Colombiano en situación irregular fue trasladado a Migraciones Corrientes

En un control vial, realizado en la localidad de Juan José Castelli del Chaco, demoraron a un ciudadano colombiano con permanencia legal en el país, por lo cual fue notificado en infracción migratoria con intervención de Delegación Corrientes (DNM) para regularizar su situación



Intervino el personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizada de la División COM durante un control motovehicular e identificación de personas concretado en avenida San Martín y calle Lauth de aquella ciudad del interior chaqueño.



Durante el operativo, demoraron a esta persona de nacionalidad colombiana y, tras realizar consultas mediante los sistemas habilitados, se constató que se encontraba en situación migratoria irregular.



Se estableció que había ingresado al país con residencia precaria, la cual se encontraba vencida, no registrando trámites vigentes ante la Dirección Nacional de Migraciones, infringiendo la Ley N° 25.871.



En consecuencia, fue notificado en infracción migratoria con intervención de Delegación Corrientes (DNM ) para regularizar su situación.

