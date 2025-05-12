¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policía de Corrientes Gustavo Valdés Policía de Corrientes
Campaña electoral

Camau Espínola: "Construimos para ganar y para eso necesitamos un candidato que esté en segunda vuelta"

El senador nacional pasó por Hoja de Ruta y habló del armado del grupo La Alondra de cara a las elecciones 2025. 

Por El Litoral

Lunes, 12 de mayo de 2025 a las 10:46

"Construimos para ganar y para eso necesitamos un candidato que esté en segunda vuelta", dijo en Hoja de Ruta, "Camau" Espínola, sobre la conformación del grupo Alondra con diversos espacios y referentes políticos. 

"En una estructura como la de Corrientes que está muy diversificada, y con las intenciones que tenemos de poder ganar, se necesitan aliados", aseguró sobre la conformación del grupo Alondra. "Nosotros queremos construir para ganar y está claro que para eso necesitamos un candidato que tenga la capacidad de estar en segunda vuelta y ganar", señaló. 

"Mi objetivo es ser candidato a gobernador y voy a pelear por ese proceso. Pero lo cierto es que cuando uno construye en equipo se tiene que se sentar a escuchar. En definitiva es la sociedad la que define el candidato", señaló sobre el uso de las encuestas en este proceso. 

