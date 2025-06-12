Pablo Avelluto sobre CFK: "Yo que no soy ni fui kirchnerista no celebro esta condena"

"Yo que no soy ni fui kirchnerista no celebro esta condena", señaló Pablo Avelluto, exministro de Cultura de la Nación de la gestión de Mauricio Macri. En Hoja de Ruta, analizó que "el antiperonismo es como una droga" y llamó a encontrar calma, respetar las diferencias políticas y no dinamitar puentes.

"Yo que no soy ni fui kirchnerista no celebro esta condena. Me sorprende quienes salen a festejar porque esto sólo alimenta las divisiones y evoca a cosas del pasado que pueden confundir como las proscripciones. Me parece todo muy triste y penoso", sostuvo.

El ex funcionario aseguró que "trata de ponerse en el lugar de quienes creen en esa forma de hacer política y ser respetuoso". "Creo que de hecho la lógica de divisiones nos llevó a tener fobiernos autoritarios como el que hoy tenemos", resaltó.

Avelluto resaltó que "hay que reconstruir los puentes y volver a encontrarnos". "Hay que entender que el enemigo no es lo que hay que dinamitar", señaló e insistió en que "no hay que patear al caído".

"Estos son momentos en los que hay que llevar calma y no arrojarlas al fuego", sostuvo en un análisis social.

