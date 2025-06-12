Dólares en el colchón: "La gente está cada vez más interesada en este tema"

Santiago Segovia, asesor financiero de Sgv Consultores, habló con Hoja de Ruta y analizó el blanqueo de capitales o "dólares bajo el colchón". "La gente está cada vez más interesada en este tema", sostuvo el profesional.

"Ahora está sonando otra música a la del año anterior porque el mercado se hizo una rentabilidad del 100% en dólares y el mercado de capitales está ofreciendo muchas alternativas", sostuvo. Segovia señaló que la diversidad de dudas hoy son las que no incentivan las inversiones.

"Cada vez más personas eligen hacerlo. Los clientes que venían con ahorros de toda la vida venían con mucho miedo y hoy se animaron. Por eso es importante la difusión", destacó.

