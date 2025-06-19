Inundaciones en Santo Tomé: 10 familias autoevacuadas por los 400 mm de agua caída

Santo Tomé atraviesa complicaciones urbanas tras las fuertes lluvias caídas en los últimos días. Hay familias autoevacuadas y trabajan en la asistencia a los vecinos. En Hoja de Ruta, Pablo Verón, director de Defensa Civil contó los detalles.

"Estamos en el orden de 416 mm y 445 mm respecto de lluvias en este corto lapso de tiempo. Nos ha complicado de una manera importante de la zona urbana", señaló. Verón contó que la creciente fue repentina trás el desborde del arroyo Picardía.

"Esa creciente drenó porque fueron unas horas. Pero sí fueron afectó a los domicilios de los vecinos", destacó el funcionario. Además, explicó que se dañaron muebles, colchones y otros elementos de las casas de los vecinos.

En total, son 10 las familias autoevacuadas que fueron ubicadas en casa de familiares. Si bien el centro de evacuación de la ciudad fue habilitado, decidieron quedarse en casa de familiares y Defensa Civil colaboró en el traslado.

Este jueves, según indicó Verón, "hoy tendríamos presencia de lluvia en menor cantidad que días anteriores con una descendiente hacia el fin de semana". "Para los próximos 10 días podría darse de nuevo toda esta formación de nubes y volver a tener días de lluvias caudalosas. Ojalá no se cumpla", señaló.

Además, resaltó que la formación de nubes se extiende hacia el centro de la provincia de Corrientes y el río Uruguay empezó a tener un crecimiento, lo que podría traer más problemas en las ciudades ribereñas.

Mirá la nota completa