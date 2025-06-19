¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

En Mar del Plata

El Gin Chaco fue galardonado con una medalla de plata en la Copa Argentina de Destilados

En Hoja de Ruta, Sebastián Bravo, propietario de la gintonería, contó cómo fue ganar este premio por primera vez.

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 12:23

El Gin Chaco fue galardonado con una medalla de plata en la Copa Argentina de Destilados. En Hoja de Ruta, Sebastián Bravo, propietario de la gintonería, contó cómo fue ganar este premio por primera vez. 

En la emblemática ciudad de Mar del Plata, Gin Chaco fue galardonado con la medalla de plata en la categoría London Dry de la Copa Argentina de Destilados, una de las competencias más prestigiosas y reñidas del país, donde participaron destilerías independientes de toda la Argentina.

"Fue la primera vez que presentábamos una muestra en un concurso y lo que esperábamos más bien era una devolución", resaltó Bravo. En esa línea, en la devolución del jurado se destacaba que "le pareció interesante los perfiles". "Buscamos tener una impronta regional, el cítrico más común de la zona y es lo que buscamos llevar a la botella", dijo. 

Nacido como un proyecto familiar en Resistencia en 2020, en plena pandemia, Gin Chaco surge del deseo de elaborar un destilado de calidad y la necesidad de fortalecer el sustento económico.

El emprendimiento cuenta con los registros nacionales correspondientes para elaborarlo y comercializarlo en todo el país e, incluso, por su perfil exportador, tiene entre sus metas conquistar paladares extranjeros.

Mirá la nota completa

 

