Una familia productora de frutillas participó de las Nacionales y ganó con un toro Braford. Walter Alegre, criador de raza Bradford en Desmochado, habló con Hoja de Ruta y contó que decidieron apostar a la genética ganadera hace tres años.

"Esta es una historia familiar lejana. Mi abuelo fue muchos años encargado de una cabaña. Después se cortó la relación con la cabaña y mi padre se mantuvo entre la agricultura y la ganadería. Nosotros somos principalmente productores de frutilla", señaló.

La familia Alegre participó de las Expo Nacionales por primera vez en una competencia de alto nivel y dieron el golpe con un toro Bradford en el tercer puesto.

"Queríamos producir de una forma distinta y apostamos a invertir en la genética", contó. "La frutilla es nuestra actividad principal. La cabaña es nuestra pasión”, sumó.

Además, resaltó que el verdadero logro está en la emoción de compartir esto con toda la familia.

