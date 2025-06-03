Juan Noya: "Hoy por hoy el Partido Autonomista Corrientes forma parte del PA Nacional"

El Poder Judicial de la Nación declaró la nulidad de la intervención del Partido Autonomista, en un fallo conocido en las últimas horas. En diálogo con Hoja de Ruta, Juan Noya, el interventor del P.A explicó los detalles de la medida.

El PA estaba en esta situación desde marzo del 2024, cuando designaron a Juan Noya como interventor. "El Partido Autonomista se había intervenido y en esa línea algunos correligionarios hicieron su planteo en la Justicia. Esta decisión de primera instancia es apelable y ya estamos haciendo las averiguaciones para apelar", destacó.

En esa línea, Noya señaló que "hoy por hoy el Partido Autonomista distrito Corrientes forma parte del PA Nacional". "Lo que ayer salió es una sentencia de primera instancia", resaltó.

"Estas cuestiones técnicas aparte se dan en un año electoral donde todos están mirando los municipios y las elecciones. El escenario político además es distinto a otros turnos políticos", sostuvo.

