Cecilio Echeverría votará por primera vez: "Los vecinos están ansiosos por elegir a sus autoridades"

Más de 800 personas están habilitadas para elegir sus autoridades comunales por primera vez tras la creación del Municipio de Cecilio Echevarría en 2019. "Los vecinos están ansiosos por elegir a sus autoridades", contó a Hoja de Ruta, Fabricio Vargas, normalizador de la ciudad.

"Desde el 2019 que estamos con la intervención y desde aquel momento lo que buscamos fue construir de cero la ciudad. Se transformó en una localidad lo que era una zona rural y ahora con el llamado a elecciones el vecino de Cecilio Echeverría está ansioso por votar a sus propias autoridades", sostuvo.

Vargas destacó que la localidad tiene un "terreno geográfico perfecto para que vaya creciendo". Destacó además que al ser una zona productora rica en agricultura "la mano de obra nunca es suficiente".

Para las elecciones a gobernador e intendentes, Cecilia Echevarría tiene habilitado un padrón de entre 850 a 900 personas.

