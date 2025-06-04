Proceso Electoral en Corrientes: "Todo va en marcha con la adhesión de 71 comunas"

En diálogo con Hoja de Ruta, Gustavo Sánchez Mariño, presidente de la Junta Electoral Provincial señaló que "todo va en marcha con la adhesión de 71 comunas".

"Se adhirieron 71 comunas, sólo Esquina no se adhirió así que seguramente irá con las nacionales", comentó. Además, destacó que "Está todo en marcha y ya mandamos los oficios correspondientes", señaló.

"El padrón se va a publicar con sus datos de filiación, domicilio, y eso es lo que hay que revisar", sostuvo en relación a la ciudadanía.

"La grilla de adhesiones está en la página oficial junto con la cantidad de concejales. Además, el detalle de la elección del juez de faltas en San Miguel", sostuvo.

"Por ahora podemos decir que son aproximadamente 3.000 urnas y aproximadamente 300 escuelas que estarán involucradas en la tarea. Hemos tenido que aumentar el número de urnas para esta vez".

Entre las comunas que adhirieron al Decreto N.° 1056/25, están Corrientes capital, Goya, Ituzaingó, Virasoro, Caá Catí, Mburucuyá, Mercedes, Paso de los Libres, Tapebicuá, Pago de los Deseos, Cruz de los Milagros, Perugorría, Mocoretá, Santa Ana, Lavalle, Liebig, Gobernador Martínez, San Luis del Palmar, San Carlos, Pellegrini, Itá Ibaté, Villa Olivari, Berón de Astrada, Saladas, Santo Tomé, Juan Pujol, Monte Caseros, Mantilla, San Cosme, Herlitzka, Yataytí Calle, Estación Torrent, Lomas de Vallejos, Itatí, Concepción, Alvear y la isla Apipé.

