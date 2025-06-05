Corrientes adhirió al Régimen de Ganancias: "Podría ser un impulso de reactivación local"

El gobernador Gustavo Valdés firmó un convenio con el Gobierno para aceitar el intercambio de información fiscal. "Podría ser un impulso de reactivación local", aseguró enn Hoja de Ruta, el ministro de Hacienda, Rivas Piasentini a Hoja de Ruta.

"La firma obedece al convenio del Gobierno Nacional y tiene que ver con un régimen simplificado y que tiene la posibilidad en esta edición de volver a incorporar a la formalidad algún dinero que puede no estarlo actualmente", señaló.

"Si bien todavía es muy tenue esa situación creemos que puede darse ya que las condiciones macro fiscales tienden a la estabilización", sostuvo.

Este nuevo Régimen Simplificado de Ganancias permite preservar tanto la información de los consumos personales como el incremento patrimonial de los ciudadanos. También, las provincias adherentes se comprometen a no incorporar otros regímenes de información en la materia.

"La Provincia se van a ver beneficiadas cuando esa inyección de nuevos fondos va a devenir en la aplicación de eso. Podría ir al consumo o a perfiles productivos", resaltó.

Mirá la nota completa