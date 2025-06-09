¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei FEC Policía de Corrientes
Javier Milei FEC Policía de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Tras la visita de CFK

Omar Molina: "La candidatura de Tincho Ascúa jamás estuvo en duda, estamos firmes"

"Vemos que el proceso que hemos iniciado hace un tiempo está dando sus frutos", sostuvo el candidato a diputado provincial.

Por El Litoral

Lunes, 09 de junio de 2025 a las 12:25

"La candidatura de Tincho Ascúa jamás estuvo en duda, estamos firmes", contó en Hoja de Ruta, Omar Molina, candidato a diputado provincial del PJ en el análisis luego de la visita de CFK a Corrientes.

"Vimos un tremendo clamor popular por Cristina. Fue la imagen de una mujer que dejó huella en la república Argentina", sostuvo en relación a la visita de CFK. "Vemos que el proceso que hemos iniciado hace un tiempo está dando sus frutos", sostuvo. 

"La candidatura de Tincho Ascúa jamás estuvo en duda, estamos firmes", señaló. Además, destacó que en todos los procesos internos hay tensiones. "En definitiva el grueso del peronismo siempre se va encolumnando, este es un proyecto firme y amplío", señaló. 

Molina aseguró que hoy el PJ están construyendo la alianza "de abajo hacia arriba". "Hay de todos lo sectores, incluso del radicalismo", señaló. 

Mirá la nota completa. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD