Omar Molina: "La candidatura de Tincho Ascúa jamás estuvo en duda, estamos firmes"

"La candidatura de Tincho Ascúa jamás estuvo en duda, estamos firmes", contó en Hoja de Ruta, Omar Molina, candidato a diputado provincial del PJ en el análisis luego de la visita de CFK a Corrientes.

"Vimos un tremendo clamor popular por Cristina. Fue la imagen de una mujer que dejó huella en la república Argentina", sostuvo en relación a la visita de CFK. "Vemos que el proceso que hemos iniciado hace un tiempo está dando sus frutos", sostuvo.

"La candidatura de Tincho Ascúa jamás estuvo en duda, estamos firmes", señaló. Además, destacó que en todos los procesos internos hay tensiones. "En definitiva el grueso del peronismo siempre se va encolumnando, este es un proyecto firme y amplío", señaló.

Molina aseguró que hoy el PJ están construyendo la alianza "de abajo hacia arriba". "Hay de todos lo sectores, incluso del radicalismo", señaló.

Mirá la nota completa.