Gastón Ybalo, el influencer que triunfa en Alemania: "Mi tesoro más preciado es mi infancia en Corrientes"

Gastón Ybalo, el influencer que triunfa en Alemania habló con Hoja de Ruta. Contó sobre los cambios culturales que vivió en los últimos años viviendo en diversos países, conociendo otros idiomas y experimentando su amor por el arte y el fashionismo. "Mi tesoro más preciado es mi infancia en Corrientes", sostuvo el joven de 24 años que mantiene su esencia guaraní en el habla y en su contenidos en redes sociales.

Gastón es un joven influencer oriundo de Tabay, Corrientes, Argentina. Se ha destacado en plataformas como TikTok e Instagram por compartir contenido relacionado con viajes y por su fluidez en el idioma guaraní, que aprendió de sus abuelos. Actualmente reside en Alemania y ha ganado popularidad por enseñar frases en guaraní a personas europeas, promoviendo así la cultura y lengua guaraní en el extranjero. A pesar de recibir críticas por hablar en guaraní, ha defendido con orgullo sus raíces culturales.

"Cuando me expongo en redes sociales hay ciertos choques. Siempre fue la polémica en mis redes. No es mi culpa que yo hable así, por eso no discuto cuando me lo dicen", señaló Gastón sobre el habla en guaraní y su contenido en Instagram. "Sin embargo yo creo que es la mejor forma de compartir quiénes somos, lo que somos y de dónde venimos. Mi infancia fue hermosa y me encanta compartirlo porque de repente la gente se va acordando de cómo creció", agregó.

"A mí me hubiera encantado estudiar arte y por eso decidí salir a buscar mi sostén económico. Me vine a trabajar, encontré un programa que me pagaba en dólares y pude encontrar qué me gustaba hacer", destacó. Confesó: "viaje como nunca habría viajado y cumplí mi sueño".

Gastón además hoy hace más contenido vinculado al mundo fashionista, incluso manteniendo su habla guaraní. "Fue un cambio hace poquito porque es una industria en Alemania y por ahora está yendo bien", destacó. "Es un cambio pero quiero seguir mostrando mi guaraní porque es lo más lindo que tengo", resaltó.

Mirá la nota completa