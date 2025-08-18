Rulo Hadad sobre su candidatura: "Estamos enfocados en las elecciones provinciales"

Vencidos los plazos para la presentación de listas de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, se conocieron los nombres de los principales candidatos en Corrientes. Por Fuerza Patria, la alianza conformada por el PJ y aliados, el primer lugar lo ocupará el actual intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad. Lo acompañan Gisella Lezcano, del Frente Renovador, y Marcelo Fabián Ríos, joven dirigente del PJ capitalino e hijo del recordado Fabián Ríos.

En diálogo con Hoja de Ruta, Hadad expresó su satisfacción por la postulación. “Es una gran responsabilidad, pero la vamos a asumir con mucha alegría. Detrás de esto también está el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras”, aseguró.

El jefe comunal de San Roque subrayó que, pese a la confirmación de su candidatura a diputado nacional, la prioridad sigue siendo la disputa provincial. “Estoy acompañando a Tincho en el día a día, recorriendo la provincia. Hasta el 31 de agosto estamos enfocados en las elecciones provinciales, convencidos de que Tincho será gobernador”, remarcó.

Hadad destacó además el acompañamiento que recibe su espacio en las recorridas por el interior y la capital. “La campaña viene muy linda, la gente se acerca y le habla con esperanza. En un momento en el que la política está bastardeada, sorprende gratamente ese contacto cara a cara”, señaló.

Consultado sobre los temas que buscará llevar al Congreso, Hadad fue crítico con el Gobierno nacional: “El gobierno de Javier Milei está siendo muy cruel con las medidas que toma en contra del pueblo. Mi rol como diputado será defender los intereses del pueblo correntino y proponer mejoras en la calidad de vida”.

