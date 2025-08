Más del 90% de las muestras de larvas dieron positivo para Aedes aegypti

En el marco del Plan de Prevención y Control del Dengue, el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, continúa con el control vectorial. Esta semana, se continuará el recorrido en el barrio San Martín de Capital, haciendo visita casa por casa.

“En el 60% de las casas visitadas encontramos criaderos. Tomamos muestras que se llevan al Laboratorio Entomológico de la Provincia y de esas, más del 90% son Aedes aegypti. Esto es en diferentes barrios de la Capital y del interior”, sostuvo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

El Plan General se realiza en toda la provincia, pero las acciones se focalizan donde hubo brotes importantes en temporadas anteriores. Esto es en la zona de la frontera con Brasil, San Luis del Palmar, Curuzú Cuatiá y Mercedes.

La directora, recordó que “nos encontramos en la fase de interbrote, es decir, en la parte de prevención donde aún no hay circulación viral”.

“Es probable que sí tengamos y por eso estamos realizando la vigilancia intensificada. Estamos buscando los síndromes febriles que no tiene diagnóstico, se busca Dengue, Zika y Chikungunya. Este momento es fundamental para la prevención, porque si no hay criaderos en los domicilios no habrá Dengue. La intensidad del brote dependerá de los criaderos en los domicilios”, remarcó Bobadilla.

Aún, se encuentran piletas que nunca se han desarmado desde el verano pasado, también criaderos en agua acumulada de equipos de aire acondicionado, rejillas, planteros, entre otros.

Por otra parte, quienes están cursando el último año de la Residencia de Epidemiología, fueron a Curuzú Cuatiá para realizar una capacitación sobre Dengue, dirigida al equipo municipal y hospitalario. Hablaron de las acciones de promoción, prevención y control de la enfermedad. También en cuanto a vacunación.

Recomendaciones

-Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo.

-Agujerear los recipientes no utilizables antes de ser descartados. Si no es posible, romperlos o compactarlos. Colocarlos en bolsas cerradas para su retiro seguro por el recolector de residuos.

-Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.).

-Cepillar, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Cepillar o frotar las paredes internas del recipiente es fundamental para desprender los huevos de mosquitos que están adheridos allí.

-Evitar tener plantas en agua. Reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas, por arena, tierra u otro sustrato adecuado. Caso contrario, cambiar el agua frecuentemente (cada 2/3 días aproximadamente, revisando que no queden larvas en las raíces) y cepillar las paredes internas de los floreros.

-Rellenar los porta-macetas con arena a fin de absorber el excedente de agua al regar.

-Mantener los patios y jardines desmalezados.

-Destapar canaletas y desagües de lluvia.

-Verter agua hirviendo en las paredes internas de las rejillas y colocarles tela mosquitera.

-Mantener tapados los tanques y grandes recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua.

-Mantener limpias y cloradas las piletas de natación. Mantenerlas cubiertas cuando no se utilicen.

La sospecha sí tiene Dengue es cuando tiene fiebre (38° o más) acompañada de: dolor de cabeza y/o dolor detrás de los ojos, dolor muscular y/o en las articulaciones, náuseas, vómitos y/o diarrea, malestar general, sarpullido / rash en la piel. Ante la presencia de estos síntomas concurrir al centro de salud más cercano.