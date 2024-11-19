Santa Lucía: se registró récord de denuncias anónimas tras una nueva apertura de Buzones

El viernes, se llevó a cabo la apertura de los Buzones de la Vida instalados en diferentes puntos de la ciudad de Santa Lucía.

La actividad fue encabezada por el intendente Norberto Villordo y se registró un récord de denuncias anónimas con respecto a delitos transnacionales como el narcomenudeo y la trata de personas.

Villordo destacó que “seguimos avanzando con el compromiso de lucha contra estos flagelos en nuestra sociedad. Esto demuestra el compromiso de la Municipalidad con la seguridad y el bienestar de la comunidad”. Estuvo acompañado por funcionarios municipales, concejales y por José María Servin, responsable regional de la Fundación La Alameda.

Los Buzones de la Vida permiten a los vecinos denunciar posibles delitos relacionados con la venta de estupefacientes y la trata de personas.Se tratan de dispositivos fundamentales para la iniciación de investigaciones, la prevención de flagelos en la sociedad y la desarticulación de redes de venta de drogas.

Esta iniciativa se comenzó a implementar desde el año 2022 en la ciudad de Santa Lucía y ya fueron elevadas a la Justicia Federal múltiples denuncias que derivaron en investigaciones por lavado de activos, tráfico de estupefacientes y trata de personas.