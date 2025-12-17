PSG vence a Flamengo por penales y se consagra campeón de la Copa Intercontinental

Paris Saint-Germain (PSG) se consagró campeón de la Copa Intercontinental tras vencer al Flamengo en una emocionante final que terminó 1-1 en los 120 minutos y se decidió en una dramática definición por penales (2-1) en el Ahmad bin Ali Stadium de Qatar.



Un partido vibrante y equilibrado

El encuentro comenzó con alta intensidad y oportunidades para ambos equipos. Khvicha Kvaratskhelia adelantó al PSG a los 38 minutos con un remate al borde del área, aprovechando un rebote defensivo para poner el 1-0. Flamengo no tardó en responder y, tras una falta de Marquinhos dentro del área, Jorginho igualó desde el punto penal, enviando al fondo de la red y estableciendo el 1-1 que perduró hasta el final del tiempo extra.



La serie de penales: nombres, aciertos y errores

La definición desde los doce pasos se convirtió en la fase decisiva del partido, y el protagonismo fue absoluto para el arquero ruso Matvey Safonov, que se convirtió en héroe para el PSG al detener cuatro de los cinco remates de Flamengo.



Ejecutantes y resultados de la tanda de penales:

Flamengo

Nicolás de la Cruz – Gol (convertido)

Saúl Ñíguez – Atajado por Safonov

Pedro – Atajado por Safonov

Leo Pereira – Atajado por Safonov

Luiz Araújo – Atajado por Safonov

Resultado: Flamengo solo pudo convertir el primer penal.



Paris Saint-Germain

Vitinha – Gol

Ousmane Dembélé – Falló (travesaño y fuera)

Nuno Mendes – Gol decisivo

Bradley Barcola – Fallado (atajdo por Rossi)

Resultado: Vitinha y Nuno Mendes convirtieron para PSG, mientras que Dembélé y Barcola no lograron convertir.



PSG ganó la tanda 2-1, sellando una victoria histórica y una de las definiciones por penales más peculiares del año, marcada por la eficiencia defensiva del portero y la tensión de cada ejecución.



Un héroe inesperado

El arquero Matvey Safonov, suplente toda la temporada y titular por lesión de Lucas Chevalier, firmó una actuación estelar en la tanda, negándose prácticamente a recibir goles desde los once pasos y convirtiéndose en la figura indiscutida de la final. Sus atajadas incluyeron paradas claves ante Saúl, Pedro, Leo Pereira y Araújo, inclinado la balanza a favor del club francés.



Cierre de un año histórico para PSG

Con este título, PSG cierra un 2025 asombroso, sumando la Copa Intercontinental a una impresionante cosecha de trofeos que incluye Ligue 1, Copa de Francia, Champions League, Supercopa de Europa y otros títulos nacionales, consolidando su dominio a nivel continental e internacional.

