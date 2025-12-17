Investigan apremios ilegales a un hombre en Santo Tomé

Familiares de un hombre de 33 años formularon una denuncia ante la Unidad Fiscal de Santo Tomé del doctor Facundo Cabral por apremios ilegales, tras lo cual cinco efectivos de la Policía de Corrientes habrían sido apartados de sus funciones.

El hecho sucedió el domingo último a las 11 en el Paraje Atalaya, en el marco de un operativo de la Dirección Municipal de Tránsito, contó con el apoyo del personal policial, la Comisaría Tercera de Santo Tomé.

De acuerdo con la acusación, los hechos se dieron frente al domicilio de Gozalo Álvarez, quien se habría negado a la intervención policial, lo cual derivó en los graves acontecimientos.

Según detallaron, lo subieron a un patrullero y lo llevaron hasta la dependencia policial, donde se habrían dado los hechos de violencia física que acabaron con lesiones de consideración tanto en su rostro como en sus piernas.

Aseguran que recibió una golpiza y que no le permitieron ser atendido por médicos del hospital local.

Medios de prensa locales dan cuenta que este miércoles arribaron efectivos de la División Asuntos Internos de la Policía de Corrientes para realizar las averiguaciones del caso y determinar las responsabilidades de los implicados.