Reforma laboral: el kirchnerismo impugnó la composición de las comisiones

Como se preveía, el kirchnerismo se plantó con argumentos reglamentarios y constitucionales contra la reforma laboral e impugnó la composición de la Comisión de Trabajo, que es cabecera del tratamiento de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que presidirá Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en el Senado.

“Si así inician un debate que cambia el derecho laboral de miles de argentinos, esto va derecho a los tribunales”, advirtió José Mayans (Formosa), presidente del interbloque Popular, nuevo nombre que adquirió la bancada kirchnerista en la Cámara alta.



En la reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo, Mayans planteó la ilegalidad de la decisión adoptada por los jefes de bloque en una reunión celebrada el martes por no contar con el aval del pleno del cuerpo, tal como lo establece el artículo 14 del Reglamento del Senado.

El principal enojo del kirchnerismo es la decisión, avalado por el resto de los bloques, de limitar a la bancada ahora llamada Popular a tan sólo cinco representantes en todas las comisiones, tanto las de 17 como las de 19 miembros.

Para Mayans, su bancada está subrepresentada ya que con 28 senadores tiene casi el 39% del total del Senado, por o que les correspondería tener siete miembros (6,5 para ser precisos) en cada comisión.



En ese sentido, destacó que tampoco la presidenta de la Cámara, la vicepresidenta Victoria Villarruel, contaba con las facultades delegadas por el cuerpo para integrar las comisiones.

“Vienen con un atropello basado en una resolución de bloques que no existen, de senadores que no existen”, sentenció el jefe de la bancada kirchnerista, en alusión a la resolución votada por el cuerpo en diciembre de 2023 que, según el bloque que preside Mayans, quedó sin efecto tras el recambio de un tercio de la Cámara alta el pasado 10 de diciembre.

La queja del kirchnerismo cayó en saco roto. Bullrich pidió la palabra y con gesto impertérrito le pidió al secretario Parlamentario, Agustín Giustinián, que “proceda a hacer lo que vinimos a hacer”.

Así fue como el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) tomó la palabra y propuso a Bullrich para presidir la comisión. La moción se votó a mano alzada por unanimidad de los 12 integrantes nombrados −hay cinco lugares vacantes a la espera de que se integre el kirchnerismo−, lo que le permitió a la exministra de Seguridad hacerse cargo de la conducción de la reunión.

En ese momento se vivió el momento de mayor tensión. Mayans se sentó al lado de Bullrich en la mesa cabecera y empezó a los gritos, fuera de micrófono, diciéndole a Bullrich “usted no puede hacer lo que está haciendo”, en referencia a que la senadora libertaria pretendía ocupar la presidencia de la comisión.

“Hacen lo que se les canta las pelotas”, gritó Mayans en el momento de mayor enojo. Bullrich no se inmutó y, también a los gritos para poder alzar su voz por encima de la de Mayans, convocó a la Comisión de Trabajo para una hora y media después con la intención de comenzar a discutir el proyecto de reforma laboral.

Entre los invitados a la reunión para explicar el proyecto de ley del oficialismo estuvieron el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos.

El mismo escándalo se reprodujo en la reunión constitutiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Allí también el kirchnerismo impugnó la legalidad de la convocatoria y de la decisión adoptada por la presidencia de la Cámara alta.

Tras lo reclamos, los miembros no kirchneristas de la comisión terminaron ratificando a Ezequiel Atauche (Jujuy) como presidente. Esta comisión junto a la de Trabajo tendrá a su cargo el debate de la reforma laboral.

(Con información de La Nación)