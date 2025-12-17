¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lisandro Almirón Presupuesto 2026 bono navideño
CORRIENTES

Juan Pablo Valdés confirmó el bono navideño y adelantó cuándo será el anuncio oficial

El gobernado aseguró que la definición se dará a conocer el viernes, tras las reuniones mantenidas con las áreas de Hacienda y Economía de la Provincia.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 08:13

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que este viernes se anunciará oficialmente el bono navideño destinado a los empleados públicos provinciales. La medida estuvo en análisis en los últimos días tras la asunción del nuevo mandatario.

La confirmación se dio luego de que el gobernador encabezara la presentación de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé. Valdés adelantó que el anuncio se realizará junto a otras medidas vinculadas al sector estatal.

“Vamos a estar haciendo el anuncio el viernes junto a otras medidas que también van a poder tener los empleados públicos”, afirmó.

Cabe recordar que el lunes Valdés había señalado que la definición del bono navideño estaba supeditada a reuniones con el ministro de Hacienda y con el equipo de Economía provincial, encuentros que tenían como objetivo avanzar en las decisiones finales. En ese marco, había pedido prudencia y remarcado que la intención era “llevarle tranquilidad a la gente”.

 

 

