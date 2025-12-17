El Gobierno intima a la AFA y a la Superliga a dar explicaciones por sus cuentas

El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a dar explicaciones sobre “las cifras contenidas en sus estados contables y financieros”.

La administración mileísta advirtió que “la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas, como para sus directivos”.



La intimación se dio a conocer a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, del que depende la IGJ, y se da en el marco de la avanzada contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, ejes de un conflicto que comenzó el mes pasado y en el que hay tres causas judiciales en curso.

Tanto Tapia como Toviggino quedaron en el ojo de la tormenta luego de que le dieran un título inventado a Rosario Central, lo que generó polémica y despertó una fuerte reacción del Gobierno, que ya acumulaba diferencias con ambos por la posible implementación en el país de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Se trata de la primera medida concreta contra ambas instituciones, luego de pirotecnia verbal desde la Casa Rosada y otras terminales del oficialismo, contra las autoridades de la AFA.

En su comunicado, el Gobierno advirtió a la AFA y la Superliga sobre la necesidad de “responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepción”. Y agregó: “Los balances de la AFA y la Superliga sobre los que se han pedido explicaciones superan los U$S 111.000.000 y US$ 340.000.000, respectivamente”.

Además, el Gobierno y la IGJ intimarán a la AFA a presentar documentos relacionados con “gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”.

Las inconsistencias

A fines del mes pasado, la IGJ le pidió explicar a la AFA irregularidades y vacíos en sus estados contables acumulados durante siete ejercicios consecutivos. La primera observación recayó sobre el ejercicio 2017, donde la IGJ pide aclarar tres cuentas que reúnen $44.841.921,49 entre “Otros” y “Varios”, cifras asentadas en el “estado de recursos” sin detalle conceptual.

El ejercicio siguiente mantuvo la misma lógica: la IGJ exigió justificar $72.332.242,42 concentrados nuevamente en cuentas genéricas, cuya composición la entidad nunca documentó con precisión. Todos los balances previos a la gestión de Tapia en la AFA están aprobados por el organismo y, sobre los mismos, la AFA no adeuda nada ni tiene vistas pendientes de respuesta, comentaron en la IGJ.

La IGJ también pidió revisar el ejercicio de 2019, en el que detectó que los estados contables no fueron firmados por las autoridades correspondientes, un requisito que califica como “condición excluyente” y que se suma a otra partida indefinida por $72.162.042,42.

En el ejercicio 2020, la inspección reclamó el acta de asamblea aprobatoria y la memoria firmada en original, exigencias acompañadas por la obligación de detallar dos cuentas: una por $103.454.194,71 y otra, vinculada a recursos extraordinarios ante el Covid, por $32.278.080.

Para el ejercicio 2021, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, la entidad repitió el patrón y tuvo que justificar otros $135.664.083,24 en fondos para “fines diversos” y $25.908.145,95 asociados al Covid, montos que carecen -ambos- de apertura contable.

En 2022, la IGJ apuntó a la falta de la memoria anual —que debe describir actividades, proyecciones y estado de situación— y del inventario analítico con rubros de activo y pasivo firmados por el Consejo Directivo y el contador público que ejerce en la AFA.

El ejercicio 2023 fue el más voluminoso: la cuenta “Varios” aparece con $7.526.369.503, un monto que la IGJ exige desagregar y justificar por considerarlo desproporcionado dentro de “Otros créditos”.

En ese se mismo ejercicio, la IGJ también demandó abrir partidas de gastos que suman más de $58.000 millones, incluyendo $39.518 millones en “Selecciones Nacionales”, $3.119 millones en “Colegio de Árbitros y Medicina Deportiva” y $15.706 millones en “Administración y Gestión”.

La AFA mantiene sin contestar siete trámites previos —incluidos los de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023— que la IGJ considera indispensables para cerrar la evaluación de transparencia contable. En 2017, el 29 de marzo de ese año, comenzó la gestión de Tapia al frente de la AFA.