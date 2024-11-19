¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Policía de Corrientes Instituto Oncológico Papa Francisco
CORRIENTES

Elaboraron más de 90 mil frascos de repelente en lo que va del año y producirán 50 mil más

El Ministerio de Salud Pública brindó detalles de la producción. 

Por El Litoral

Martes, 19 de noviembre de 2024 a las 12:33

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Planta de Medicamentos de Corrientes (Plamecor), informó que realizarán una nueva producción de 50.000 que estará lista entre diciembre y enero. Esto se enmarca en el Plan Provincial de Control de Dengue. Los mismos, son distribuidos en centros de salud y operativos sanitarios.

La cartera sanitaria provincial, a través de la Planta de Medicamentos de Corrientes (Plamecor), realizó una producción de 91.200 frascos de repelentes en lo que va del año. Los mismos, son distribuidos en la provincia a través del Plan Provincial de Control de Dengue 2024-2025.

“Esta producción propia forma parte de las acciones que se llevan adelante en el marco de las acciones de control y prevención de Dengue, y es posible gracias a la decisión del Gobernador Gustavo Valdés, y al equipo de profesionales de la Planta de Medicamento de Corrientes”, remarcó el ministro Ricardo Cardozo.

A la vez, el director de la Plamecor, farmacéutico Andrés Guglielmone, sostuvo que “para los próximos meses, se espera que este número aumente ya que se compraron insumos y se producirá 50.000 más entre diciembre y enero”.

La elaboración está a cargo del equipo de profesionales que se desempeña en la planta y se concreta mediante la adquisición de reactivos por parte del Gobierno provincial.

En el 2023 se elaboraron 40.000 frascos y este año superaría los 100.000. Éstos, son repartidos en centros de salud y en operativos que realiza el Ministerio.

En este sentido, remarcaron que una de las medidas de prevención ante la enfermedad transmitida por el Aedes aegypti es el uso del repelente. Y a ella se suma evitar que se acumule agua y eliminar, tapar, limpiar, cepillas y dar vuelta cualquier recipiente que pueda contenerla diariamente.

Cabe recordar que el 3 de octubre de este año, se presentó el Plan de Prevención y Control del Dengue que se está llevado cabo en todo el territorio provincial.

Las acciones incluyen el trabajo de la Mesa de Gestión Integrada provincial, coordinada por el ministro y conformada por actores multisectoriales: capacitaciones y actualizaciones a los equipos de salud, bloqueos vectoriales con recorrido de la zona, relevamiento, búsqueda de febriles, fumigación, control larvario y tareas de descacharrado junto a los municipios y otras instituciones locales. Además de difusión de medidas de prevención y recorridas, casa por casa, de los agentes sanitarios recordando los cuidados.

¿Qué es el Dengue?

Es una enfermedad infecciosa causada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti. El Dengue se transfiere cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con la enfermedad y luego pica a otras.

¿Cómo se transmite?

Cuando el vector se alimenta con sangre de una alguien infectado, adquiere el virus y luego de 8 a 12 días es capaz de pasarlo a alguien sano a través de la picadura.

Si bien la mayor actividad del mosquito se da durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, también puede picar durante la noche si en la casa hay alguna luz prendida o en otros momentos del día si no se alimentó.

¿Cómo se detecta?

Cuando la persona presenta fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y vómitos, picazón y/o sangrado de nariz y encías, cansancio intenso o erupción en la piel.

¿Cómo se previene?

Lo mejor es evitar que se acumule agua, además de impedir los pastizales altos; destapar los desagües de lluvia de los techos; rociar insecticidas en base a permetrina en el interior de las casas; colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas; usar repelente en la piel expuesta, y espirales en casas y patios.

