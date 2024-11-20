Una joven murió por "una neumonía asociada con el covid": piden reforzar la vacunación

Una joven murió por una "una neumonía asociada con el covid" y el Ministerio de Salud de Corrientes pidió estar alerta para la detección y atención temprana, como así también solicitó completar los esquemas de vacunación .

Se trata de una docente (C. B) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y estuvo internada en el Hospital de Campaña.

"La paciente tuvo una infección generalizada, una sepsis a raíz de la neumonía que estaba cursando, una neumonía asociada a covid", dijo la directora de Epidemiología de la provincia de Corrientes, Angelina Bobadilla.

La funcionaria explicó que Benítez no realizó consultas durante su cuadro previo. "A partir del día de la descompensación ingresa al sistema sanitario privado y de ahí a nuestro sistema público", explicó en declaraciones a Radio Sudamericana.

En ese sentido, Bobadilla sostuvo que la joven siguió con sus actividades laborales y deportivas mientras cursaba la enfermedad. "Es importante la consulta temprana y sobre todo recomiendo la vacunación, estamos este en una etapa en donde la población perdió la percepción del riesgo de covid", señaló.

PESAR EN LA FACULTAD DE DERECHO

La abogada se desempeñaba como jefa de trabajos prácticos de Derecho Internacional Privado de dicha casa de estudios.

"La comunidad académica manifiesta su profundo pesar y destaca que la abogada representó los mejores valores universitarios de nuestra Casa de Altos Estudios", precisaron.