Un hospital realizó más de 36 mil atenciones solo en emergencia y consultorios externos

El Hospital Universitario San Juan Bautista de Santo Tomé que depende del Ministerio de Salud Pública, dio a conocer este sábado los detalles de las atenciones que se dieron hasta octubre inclusive.

En este marco, informaron que en emergencia, se recibieron a 16.138 pacientes siendo marzo el mes con mayor número: 2.402. En Consultorios Externos, 20.800. Estos dos, representan 36.938.

En cuanto nacimientos, todos los meses fueron al menos 25 y algunos superaron los 70. Es así que, por ejemplo, octubre hubo 21 partos normales y 4 cesáreas mientras que, en mayo, fueron 22 partos normales y 54 cesáreas.

A la vez, en enero hubo 155 prácticas quirúrgicas que se diferencian entre operaciones, mayores, medianas y menores; en febrero, 163; marzo, 155; abril, 176; mayo, 138; junio, 109; julio, 165; agosto, 164; septiembre, 179 y octubre, 156.

En Radiología, el número de prácticas se divide entre pacientes que están internados y los que llegan por Consultorio Externo. En enero, el total fue de 887; febrero, 820; marzo, 894; abril, 923; mayo, 824; junio, 907; julio, 845; agosto, 895; septiembre, 871 y octubre, 811. Los que se atendieron en este servicio, más de 700 fueron por Consultorio Externo.

También, en Laboratorio se divide por aquellos que están ocupando una habitación en el centro de salud y los que no. Desde enero hasta octubre inclusive, hubo un total de 423.700 prácticas. Los números por mes son similares en Internación y por Consultorio Externo.

En Hemoterapia, fueron 23.000 en enero; en febrero, 24.500; marzo, 26.500; abril, 26.200; mayo, 27.500; junio, 24.500; julio, 26.500; agosto, 22.000; septiembre, 23.500 y octubre, 26.200.

Otro de los servicios que brindaron detalles fue con respecto a Kinesiología, allí hubo un total de 8.572 sesiones y por mes, hubo más de 750.

Por otra parte, hasta octubre inclusive, hubo 1.070 electrocardiogramas. En el mismo período, realizaron 1.212 ecografías. En el Servicio Social fue un total de 1.178 entrevistas. También cuentan con un servicio de Epidemiología.

Obras

En la institución están realizando obras en el Sector Crítico, Quirófano y Quirófano Obstétrico. En éstas áreas el trabajo tiene un 45% de avance.

Cabe indicar que en la Región Sanitaria 5, están los establecimientos de los departamentos de Santo Tomé y Alvear, las localidades de San Carlos, Colonia Liebig y San Antonio (Ituzaingó). El hospital regional es el "San Juan Bautista" de Santo Tomé.

Este año, a través del Decreto N° 578, firmado por el gobernador Gustavo Valdés, se estableció la reorganización de la provincia con la redistribución de las zonas y la creación de las Regiones Sanitarias Nº 6 y 7.

Esto se concretó luego de un arduo trabajo de planificación y acciones de la gestión actual, coordinada por el ministro Ricardo Cardozo. Vale mencionar que desde el 2002, Corrientes estaba distribuida en cinco regiones.

La Región Sanitaria es la unidad administrativa dependiente funcional y jerárquicamente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, integrada por establecimientos de salud localizados en un área geográfica determinada de acuerdo a criterios demográficos, estadísticos, de vías de comunicación y accesibilidad a los servicios de salud y de complejidad y de niveles de resolución de los establecimientos que la componen.