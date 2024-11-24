Pronostican lluvias para toda la semana en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes un alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas para algunas localidades de Corrientes.

Según el organismo, el alerta amarilla por lluvias afectará a las localidades de Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

En tanto que, el alerta naranja para las localidades de Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

Las lluvias comenzarán durante este lunes y está previsto que se extienda durante toda la semana, según detallaron desde la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas”, precisaron desde el SMN.

En la capital correntina, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada del lunes, acompañado de una mínima de 25°C, con una máxima de 38°C.

En este marco, el pronóstico extendido del SMN, indica que para el martes hay algunas probabilidades de precipitaciones que empezarán por la tarde, extendiéndose durante el miércoles y el jueves, con temperaturas que estarán entre los 30°C y 35°C.

Para el viernes se espera un 70% de probabilidad de lluvias, con una temperatura de 30°C.