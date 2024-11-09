Estudiantes correntinos inventaron un kit que detecta drogas en bebidas alcohólicas

Los estudiantes del Instituto Pio XI participaron en la 19ª Edición de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores, organizadas por la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Uno de los equipos encontró una oportunidad en la creación de un kit para detectar drogas en bebidas. El reactivo que cambia de color ante la presencia de sustancias como benzodiazepinas, proporcionando un método sencillo de detección.

Se trata del Vynox Detector, un innovador proyecto de seguridad desarrollado por estudiantes correntinos que fue elegido como la “Mejor Idea Proyecto Nacional Escuelas Secundarias”, Este dispositivo, creado por Clara Brandes, Alejandro Manassero, Fátima Sosa y Luciana Pizzichini, se presenta como un kit accesible para detectar drogas en bebidas, dirigido especialmente a prevenir delitos como el abuso y el robo.

El desarrollo de este dispositivo comenzó en el aula como parte de la materia Proyecto y Gestión de Emprendimientos, donde los estudiantes, tras identificar problemas relevantes de su contexto, abordaron la prevención de intoxicaciones no consentidas en bebidas.

Marcos Suarez y Alicia Caceres son los docentes a cargo del Espacio Curricular Proyecto y Gestión de Emprendimientos que junto a la Prof. Victoria Moor, quien trabaja con los chicos en la Imagen del Emprendimiento, conformamos el equipo de trabajo para asesorar y acompañar a los equipos emprendedores.

“Empezaron a analizar distintos reactivos para ver si la posibilidad de detectar determinados tipos de droga y a partir de allí, trabajaron con un reactivo que permitió detectar droga en las bebidas y ese reactivo les permite, tomar unas cuantas gotas con una pipeta de la bebida en cuestión mezclarlo, si cambia el color del reactivo sobre el papel filtro, entonces puede verificarse que haya la droga”, explicó Suarez a El Litoral.

Para materializar su idea, los jóvenes contaron con el apoyo de la bioquímica Vanessa Sotomayor, quien les orientó en la elección de reactivos y técnicas de detección de drogas en bebidas. Tras varias pruebas, lograron diseñar un sistema de detección sencillo y efectivo que permite, con unas pocas gotas y un papel filtro, identificar la presencia de ciertas sustancias al cambiar de color.

“El reactivo utilizado reacciona con la benzodiazepina, una de las sustancias más comunes en caso de alteraciones de bebidas, que inhibe el sistema nervioso y queda la persona como dopada y a partir de allí se puede llevar adelante distintas acciones delictivas como robarles o ser victimas de abuso sexual”, agregó el profesor a cargo.

El proceso de desarrollo no terminó allí. Los estudiantes emplearon el modelo de negocio Lean Canvas para estructurar su propuesta, identificando segmentos de clientes, canales de comunicación, estructura de costos y valor diferencial frente a competidores. Con el modelo aprobado, decidieron inscribir Vynox Detector en la jornada de emprendedores, donde compitieron con otros 25 proyectos finalistas a nivel nacional y se alzaron con el premio principal.

Además de Vynox Detector, otros equipos del Instituto PIO XI recibieron reconocimientos por su creatividad e innovación. Autopark, un proyecto ideado por Valeria Christiani, Ignacio Ojeda, Benjamín Miles y Jurgen Hermann, obtuvo la segunda posición en la categoría “Mejor Idea Proyecto”, un reconocimiento elegido por el público por su propuesta para mejorar la movilidad urbana.

Otra iniciativa destacada fue la del equipo de 5º año Economía, conformado por Julián Pereson, Sofía Bezos, Valentino Gilí, Juan Pablo Dececchi y Mateo Alegre, quienes participaron en el “Innovatón Solidario”. Esta actividad desafió a los estudiantes a resolver problemas de movilidad sostenible en un plazo de seis horas. Su propuesta fue una de las cuatro soluciones innovadoras reconocidas entre más de 40 equipos, demostrando el compromiso de estos jóvenes con el desarrollo de ideas que promuevan un futuro más sustentable.

Durante los días del evento, los estudiantes del Instituto Pio XI no solo presentaron sus proyectos, sino que también vivieron una experiencia de aprendizaje integral al trabajar con metodologías como el pensamiento de diseño, talleres de trabajo en equipo y creatividad, fortaleciendo así sus competencias emprendedoras.

El próximo jueves 14 de noviembre se llevará a cabo la Muestra de Proyectos del Instituto Pio XI, conocida como Jornadas Intermodalidades de Proyectos, un evento abierto que invita a toda la comunidad a conocer de cerca los emprendimientos y trabajos de investigación desarrollados por sus estudiantes.

En esta edición, no solo se presentarán los diez emprendimientos de la orientación en Economía, sino también seis proyectos de investigación de Ciencias Sociales y otros seis de Ciencias Naturales. La muestra tendrá lugar en dos horarios, de 8,30 a 12 y de 14 a 17,30, permitiendo que el público pueda interactuar y observar en vivo el resultado de los esfuerzos y aprendizajes de los alumnos. Se invita a toda la comunidad a asistir el próximo jueves en el Instituto PIO XI, con ingreso por Calle San Martín.

(VT)