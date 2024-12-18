Murió "Compinchi", el perro que vivió en una estación de servicio

Una estación de servicio de Corrientes comunicó este miércoles que murió "Compinchi", la mascota del lugar.

Se trata de una estación que se encuentra ubicada por la avenida Pedro Ferré al 2.500.

"Con profundo pesar despedimos a nuestra querida mascota Compinchi", indicaron en sus redes sociales.

Además, señalaron que "el amó esta estación tanto como nosotros. Fue, por momentos, el jefe y por momentos un selectivo catador de nuestros productos.

"Amigo de todos, supo disfrutar sus paseos por el barrio, en el que cosechó incontables relaciones", agregaron.

Rapidamente los usuarios que lo conocieron llenaron la publicación de comentarios despidiendo y recordando al can.

"Hasta siempre querido amigo el que me saltaba y abrazaba cada vez que me veía no me soltaba más lleno de amor", precisaba uno de los tantos mensajes.

