Dpec aclara sobre alta facturación a una carnicería

Ante la circulación de un reclamo público sobre un pronunciado aumento en la factura del servicio a una carnicería ubicada por avenida Independencia, la Dpec aclaró que el usuario referido había declarado una demanda de potencia mucho menor a la que efectivamente registraba; lo que determinó su recalificación tarifaria, pasando de “comercial pequeña demanda” a “gran usuario”, circunstancia ésta que implica mayores costos y valores, con causa a su elevado consumo.

La dirección dijo que "no fue una situación caprichosa de Dpec, sino que obedece a la exclusiva responsabilidad del usuario quien requiere, por las características de sus instalaciones, una excesiva demanda que impone la aplicación del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica, igualándolo a los demás usuarios de idénticas características".

"Es preciso aclarar que ese usuario tenía una derivación (cables conectados en forma ilegal que no pasan por el medidor) en las instalaciones, lo que permitía que el mismo consuma energía sin registrar y, por la tanto, sin abonar, todo lo que fue plasmado en sendas Actas de Inspección y Constatación por fraude, que implica, además, la emisión de notas de débitos por energía consumida y no registrada en el marco de la normativa vigente".

En ese sentido, la Dpec dijo que "además de la contravención al Reglamento de Suministros de Energía vigente, en una clara actitud ilegal, este usuario nunca demostró intenciones de normalizar y solucionar su situación, asumiendo actitudes intimidatorias y conflictivas con los trabajadores de esta Dirección que realizaban su labor en procura del debido resguardo de los intereses de la misma, del servicio propiamente dicho y de los demás usuarios de la provincia".

Actualmente a "este usuario se le factura por su alta demanda en la categoría de Grandes Usuarios, incluyéndosele recargos por exceso de capacidad de suministro como así también por registros de energía reactiva; y también el importe correspondiente a un Plan de Pagos por la energía no pagada oportunamente que, otrora, realizó el usuario. Todas conductas imputables al propio responsable del suministro".

En el contexto actual de la suba de los precios de la energía a nivel nacional, que incrementó el costo de la energía a lo largo y ancho del país, "la Dpec tiene el compromiso de llevar energía a todos los puntos de la provincia. Para generar y mantener un sistema sustentable para todos, se requiere el compromiso de todas las partes para evitar prácticas desleales que generan perjuicios al conjunto de los usuarios y representan grandes pérdidas para esta Dirección".

Por consultas sobre cargos o información con respecto a la facturación de un mes o un bimestre escribir a [email protected] o bien dirigirse al área comercial de Atención al Público que existe en las diferentes Unidades Operativas en toda la provincia.