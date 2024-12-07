Estudiantes de la escuela técnica construyen con sus manos el escenario para su egreso

Alumnos de los últimos años de la especialidad en Construcciones de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia se encuentran trabajando arduamente en la construcción del escenario que será utilizado en el acto de colación de la promoción 2024, previsto para el próximo 17 de diciembre. Bajo la supervisión de sus docentes, los estudiantes combinan creatividad, técnica y compromiso para cumplir con este desafío único.

Con materiales que reunieron entre docentes, alumnos y la escuela, comenzaron a construir el espacio escénico donde se realizará el acto de colación. Los jóvenes trabajan contra el tiempo para poder terminarlo antes de la fecha.

"El 17 es el acto de egresados, esa sería la fecha límite, estamos viendo si se llega", comentó el profesor Omar Aguirre, uno de los profesores de la institución.

El proyecto, que comenzó a finales de noviembre, no solo representa un esfuerzo conjunto, sino también una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su formación técnica.

“Los materiales los reunimos entre los docentes y alumnos, con la colaboración de la escuela”, agregó.

Además del escenario, los alumnos están diseñando un mural que será inaugurado en 2025 para conmemorar los 130 años de historia de la Escuela Técnica Bernardino Rivadavia. Este mural será una obra que combina creatividad artística y homenaje a la trayectoria educativa de la institución.

Con el apoyo de sus docentes, los estudiantes avanzan en un proyecto que trasciende lo académico, fortaleciendo el sentido de pertenencia y dejando un legado para futuras promociones.

(VT)

