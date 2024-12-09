¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

El STJ otorgó incremento salarial del 10% a partir de diciembre

El Superior Tribunal de Justicia dispuso un aumento salarial del 10% para todo el personal del Poder Judicial, el que se hará efectivo con el cobro de los sueldos del mes de diciembre de 2024 para todas las escalas de la estructura salarial.

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 11:09

El Superior Tribunal de Justicia informó este lunes que por un  acuerdo extraordinario se dispuso un aumento del 10% a partir del 1° de diciembre de 2024.

El aumento alcanza a toda la planta administrativa, personal técnico-profesional de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios.

Estuvieron presentes el presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y los ministros doctores Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chaín, el Fiscal General doctor César Pedro Sotelo. Asistidos por el doctor Edgar Abraham Parras, Secretario Administrativo, subrogante.

