El STJ otorgó incremento salarial del 10% a partir de diciembre

El Superior Tribunal de Justicia informó este lunes que por un acuerdo extraordinario se dispuso un aumento del 10% a partir del 1° de diciembre de 2024.

El aumento alcanza a toda la planta administrativa, personal técnico-profesional de maestranza y servicios, y magistrados y funcionarios.

Estuvieron presentes el presidente del STJ, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez y los ministros doctores Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chaín, el Fiscal General doctor César Pedro Sotelo. Asistidos por el doctor Edgar Abraham Parras, Secretario Administrativo, subrogante.