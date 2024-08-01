Un joven correntino busca fondos para competir en las Olimpiadas de Informática

Un joven correntino busca reunir fondos para lograr competir en las Olimpiadas de Informática que se llevarán a cabo en el mes de septiembre.

Se trata de Fabrizio Lautaro Brandellero, quien con tan solo 19 años en recientemente egresado de la Escuela Técnica Arquitecto Francisco Pinaroli, de Goya y cursa el 1º Año de la Licenciatura en Matemática en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena).

"Esto no tiene tanto que ver con lo que es la Facultad. La competencia, que vendría a ser como un mundial de programación a nivel secundaria. Estoy participando porque clasifiqué el año pasado con la escuela", dijo en el programa Mucho Humo de El Litoral Radio.

En ese sentido, contó que asistió a la Escuela Técnica de Goya y precisó que "para poder participar de las olimpiadas tuve que pasar por varias instancias".

El oriundo de Goya, junto a otros tres jóvenes elegidos a nivel nacional, busca recopilar recursos y por ello realiza una colecta para contar con los fondos necesarios que lo lleven a Egipto para competir.

Quienes deseen contribuir podrán hacerlo al CVU: 0000003100081909894648 o al alias: Fabri.atk.oma

CUIT/CUIL: 20460758336

ENTREVISTA COMPLETA