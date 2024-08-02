Corrientes tiene 30 focos activos y reiteran la prohibición de quemas

El ministro de Producción, Claudio Anselmo, reiteró este viernes la prohibición de quemas en todo el territorio provincial teniendo en cuenta la sequía de los últimos meses.

“No tuvimos lluvias y estamos con temperaturas a nivel récord por la época del año contamos con viento norte con más de 160 km/h, dijo y afirmó que “muy bajas condiciones de humedad por lo que está Prohibida las quemas en toda la provincia”.

Hoy pese a la prohibición vigente, hay más de 30 focos de incendios activos en la provincia. En las últimas horas se registraron tres focos que fueron controlados.

A su vez, aseguró que la Dirección de Recursos Forestales es el órgano competente donde en lo que va del año realizó más de 300 permisos de quema en la provincia que se llevaron a la práctica con el uso adecuado y prevenciones.