Bomberos de Saladas emitieron fuerte mensaje tras incendios en el acceso: "No entienden"

Los bomberos voluntarios de Saladas se expresaron con preocupación tras el incendio que afectó el acceso a la localidad correntina el lunes por la tarde. Según se reportó fue de manera intencional y la brigada expresó su preocupación luego de la catástrofe del 2022. “Ya tuvimos la mala experiencia del 2022, pero la gente no entiende”, señalaron.

En la tarde del lunes, tres dotaciones del Cuartel de Bomberos de Saladas, apoyadas por dos móviles del BRIF y un tanque municipal, trabajaron arduamente para contener dos incendios simultáneos en la zona de 4 bocas, donde las llamas amenazaban con alcanzar viviendas y un aserradero.

Gentileza Bomberos de Saladas

Luego de un arduo esfuerzo de los bomberos, lograron apagar las llamas y controlar el incendio que avanzaba rápidamente. Pero la brigada decidió emitir un mensaje para concientizar sobre estos hechos.

“Lamentablemente pareciera que la gente no entiende que está prohibido quemar. Ya tuvimos la mala experiencia del 2022, pero la gente no entiende... y lo más triste es que se pone en riesgo casas, campos, fuentes de trabajo de muchas familias”, inicia el posteo en la cuenta de Bomberos Municipales de Saladas.

Gentileza Bomberos de Saladas

La publicación continúa con un agradecimiento a los bomberos que combaten los focos ígneos: “Gracias a todo el personal que sin dudar deja de lado sus quehaceres, obligaciones, tiempo de descanso o de ocio para cumplir con su compromiso autoimpuesto de preservar vidas y bienes. Pero no olviden que son seres humanos como cualquiera, que se cansan, se enferman, y deben llevar el sustento a sus hogares”.

Gentileza Bomberos de Saladas

El mensaje se hace aún más urgente con un fuerte llamado a la conciencia: “Por favor, no quemen. NO BURN !!! NE BRÛLE PAS !!!! NICHT VERBRENNEN !!!! ANI REHAPY !!!!!”. Un recordatorio claro en varios idiomas, para aquellos que aún no comprenden la gravedad de la situación.