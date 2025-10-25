San Luis del Palmar: 100 mm de lluvia, el Riachuelo sube y ya hay 10 familias evacuadas

San Luis del Palmar atraviesa nuevamente una situación crítica a raíz de las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este sábado. Según el registro de los Bomberos Voluntarios, hasta las 11 se acumularon 100 milímetros de agua en la zona urbana, mientras que el Riachuelo alcanzó los 3,85 metros y continúa creciendo, lo que obligó a evacuar a al menos a 4 familias que se suman a las 6 que cumplieron una semana en el centro comunitario.

Gentileza Luis Dalmacio

300 milímetros en una semana

Los barrios Inmaculada, Virgen del Rosario y toda la zona ribereña se encuentran entre los sectores más complicados. Vecinos de esos lugares aseguran que el agua avanzó más de cien metros hacia el centro de la localidad desde la noche del viernes hasta las primeras horas del sábado, provocando un rápido deterioro de la situación. En algunos sectores solo se puede acceder en lancha.

“Hasta ahora solo una familia quiso salir, muchas están en situación de hacerlo, pero hablando con los muchachos los vecinos de la zona, no lo quieren hacer por miedo a robos, cosa que ya ha pasado”, explicó el periodista Luis Dalmacio a El Litoral.

Pese a esa resistencia, personal de Obras Públicas permaneció toda la siesta en los puntos más críticos del barrio Inmaculada, ayudando a las familias que finalmente accedieron a ser trasladadas.

Voladura de techos en al menos tres casas

Gentileza Luis Dalmacio

Además de las casas anegadas, tres familias perdieron los techos de sus viviendas a causa del temporal.

“Este tipo de fenómenos suele tomar una franja muy definida, y justo estaban todas esas viviendas dentro de ella”, explicaron fuentes locales.

La situación también es caótica en la Cuarta y Sexta Sección Rural, donde los caminos se encuentran intransitables y algunas familias podrían ser evacuadas en las próximas horas si el nivel del agua continúa subiendo.

Por el momento, los evacuados están siendo alojados en el Polideportivo Municipal y en el Mbayá Soto, donde se organizan las tareas de asistencia con apoyo del municipio, bomberos y voluntarios.

Cabe recordar que las intensas lluvias que azotaron la localidad entre el jueves y viernes de la semana pasada y dejaron más de 200 milímetros acumulado, la situación en la zona rural continúa siendo crítica. El paraje Empedrado Limpio y zonas aledañas, permanecen aisladas por el desborde del Riachuelo y el caudal del río Empedrado.