En lancha acercaron provisiones a más de 20 familias aisladas en campos de San Luis del Palmar

A cinco días de las intensas lluvias que azotaron la localidad y dejaron más de 200 milímetros acumulados en apenas dos días, la situación en la zona rural continúa siendo crítica. Más de 20 familias de la 4ª Sección, en el paraje Empedrado Limpio y zonas aledañas, permanecen aisladas por el desborde del Riachuelo y el caudal del río Empedrado. Por lo que este miércoles entregaron provisiones a la escuela N°505 para brindar alimentos a los afectados.

Asistencia por agua

Ante la imposibilidad de acceder por caminos anegados, la asistencia se realizó por agua, con lanchas cargadas con alimentos, medicamentos y otros insumos partieron rumbo a los hogares inundados.

“Hoy hablando con gente de la zona me decían que ya se preparan para evacuar, teniendo en cuenta las posibles precipitaciones que se anuncian”, relató a El Litoral, Luis Dalmacio, periodista de San Luis del Palmar.

Gentileza Luis Dalmacio

Familias aisladas

El operativo incluyó la entrega de comestibles en la Escuela N°505, uno de los puntos más afectados, y la presencia de equipos médicos que recorrieron las casas más alejadas para asistir a quienes no pudieron salir.

“Seguimos trabajando junto al Gobierno Provincial para garantizar que cada familia reciba ayuda. La respuesta fue rápida y coordinada”, destacaron desde el Municipio de San Luis del Palmar.

Gentileza Luis Dalmacio

A pesar del esfuerzo, las aguas aún no retroceden. “No bajó prácticamente nada”, admitieron los vecinos, que siguen atentos a los pronósticos.

Mientras tanto, las lanchas continúan siendo el único medio para llegar con provisiones a las familias que resisten el aislamiento en medio del agua.