En medio de la inundación, sanluiseños cruzaron el arroyo en lancha para ir a votar

La jornada electoral de este domingo en San Luis del Palmar tuvo un tinte particular. Mientras gran parte de la provincia acudía a las urnas con normalidad, en esta localidad correntina los vecinos de las zonas rurales debieron cruzar el arroyo en lancha para ir a votar, luego de días marcados por intensas lluvias y la crecida del arroyo.

La odisea por votar

Aunque el sol volvió a brillar y no se esperan nuevas precipitaciones, el nivel del agua continúa alto debido a la crecida del Riachuelo y del río Empedrado, lo que mantiene a numerosos barrios y parajes parcialmente anegados.

“Zona urbana-centro sin inconvenientes, ya que se los pudo acercar o ellos particularmente se acercaron a las escuelas. Zona rural es otro tema más complicado, no obstante, los partidos se encargaron de llevar a los que se decidían a ir a emitir su voto”, explicó el periodista Luis Dalmacio en diálogo con El Litoral.

El cronista señaló además que “va a ser bajo el porcentaje de votantes en general”, dada la dificultad para acceder a los centros de votación. En sectores como Empedrado Limpio, una de las zonas más afectadas, los vecinos eran trasladados en botes hasta los lugares altos, desde donde continuaban el trayecto en vehículos.

Evacuados en San Luis del Palmar

Mientras tanto, el panorama sigue siendo delicado. María Rosa Gómez, encargada del refugio en Mbaya Soto, informó que “son 11 las familias que tenemos en el refugio y ahora nos avisaron otras tres familias más, por lo que se fueron a buscarlos”.

San Luis del Palmar permanece en emergencia desde la semana pasada, con caminos cubiertos por agua y familias que aún no pueden regresar a sus hogares, pero que, aun así, hicieron todo lo posible para participar de las elecciones.