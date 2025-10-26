Pronostican un leve descenso de temperatura con 12°C de mínimas en Corrientes

Con el ingreso de una masa de aire por el sector sur, se espera un leve descenso de temperatura en Corrientes. Luego del desarrollo de lluvias que causaron serias complicaciones en gran parte de la provincia, se esperan que oscilen entre los 12°C y los 24°C. No se esperan precipitaciones.

Se vienen jornadas templadas

Archivo Marcos Mendoza

Las lluvias quedaron atrás en la provincia, a partir de esta semana se espera un alivio ante la cantidad de agua caída en distintos puntos. Luego de que este domingo electoral, predominen los cielos cubiertos, se espera que para este lunes la máxima alcance los 27°C pero durante la mañana se espera que ronde los 15°C.

Las temperaturas templadas continuarán durante la semana, para el martes se espera que ronde entre los 15°C y los 21°C, con cielos nublados y ráfagas de vientos de 42 a 50 kilómetros por hora durante la madrugada y la noche.

Estas condiciones seguirán durante el miércoles con mínimas aún más bajas, que alcanzarán los 12°C y las máximas los 24°C. Con dirección predominante por el sureste, con cielos mayormente nublados. Mientras que para el jueves las temperaturas rondarán entre los 14°C y los 24°C.

Vuelve a subir la temperatura

Archivo Marcos Mendoza

Para el fin de semana se espera que las mínimas se mantengan entre los 15°C, sin embargo, las máximas comenzarán a subir llegando a los 27°C. Por lo que a partir del viernes se esperan días más calurosos.