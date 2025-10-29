Corrientes: cuándo se estima que finalizarán los arreglos en la Ruta Nacional 12

Con recursos propios, el Gobierno de Corrientes ejecuta trabajos de reparación en la Ruta Nacional Nº 12, en el tramo afectado por un socavón registrado en una alcantarilla, a la altura del kilómetro 1.187, en cercanías de Itá Ibaté.

En este marco, el presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, informó que “si el tiempo acompaña, las obras de reparación estarían culminando el sábado”. Una vez finalizados los trabajos, la rehabilitación del tránsito estará a cargo de Vialidad Nacional, organismo competente sobre la ruta.

Cardoso explicó que las tareas en ejecución incluyen la reparación de la filtración de agua que afecta la loza de la alcantarilla, mediante la inyección de arena cemento y la protección hidráulica con piedra de primera voladura, tanto aguas arriba como aguas abajo.

“Creemos que es prioritario que se solucione el problema, ya que la arteria provoca complicaciones y desvíos en la circulación dentro de la provincia”, expresó el funcionario.

Las tareas son realizadas por la Dirección de Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ante la urgencia de normalizar la circulación en este corredor clave para la región.

Detalles técnicos de los trabajos

El titular del organismo provincial detalló que se procederá a cortar el escurrimiento del agua para poder trabajar en seco y luego se aplicará un RDC (arena cemento) para sellar las filtraciones entre la alcantarilla, el hormigón y el suelo.

Finalmente, se colocará piedra de voladura para evitar la retroerosión y disminuir la energía del agua en los extremos del canal.

Rehabilitación del tránsito

Cardoso aclaró que la habilitación de la Ruta Nacional 12 se concretará “por orden de Vialidad Nacional y de la empresa Corredores Viales”, encargada de la concesión del tramo.

“Nosotros analizaremos técnicamente la situación y daremos el apoyo necesario para que la circulación pueda restablecerse cuanto antes”, concluyó.