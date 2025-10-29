Inundaciones en San Luis del Palmar: brindan asistencia familias evacuadas

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes lleva adelante un operativo tras el desborde del riachuelo y de arroyos afluentes por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. A través de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria se brinda asistencia a miles de familias que fueron afectadas tanto en el caso urbano como zonas rurales por los anegamientos, evacuaciones y el aislamiento de numerosas familias.

Desde el inicio de la emergencia, el municipio y los equipos provinciales trabajan de manera coordinada para garantizar la atención sanitaria necesaria, contención social y apoyo logístico a todos los afectados.

“Nuestro objetivo es garantizar la atención y el acompañamiento permanente de todas las familias afectadas, articulando con el hospital local y los equipos de salud municipales”, señaló la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo. Además, la funcionaria destacó además que el riachuelo se encuentra controlado.

El operativo se activó el 17 de octubre pasado, fecha en la que comenzaron las primeras evacuaciones. Hasta el momento, se habilitaron dos centros de evacuación: el polideportivo Mbaya Soto, que alberga a la mayoría de las familias, y el Salón de Usos Múltiples del barrio Cruz de los Milagros. En estos espacios, las familias reciben atención médica, asistencia alimentaria, elementos de higiene y acompañamiento psicológico y social.

Asistencia a una mujer embarazada y vacunación

Entre los evacuados se encuentran una mujer embarazada y una niña que fue intervenida quirúrgicamente hace dos meses, quienes reciben seguimiento constante. Según Vega Bajo, se realizó un relevamiento sanitario completo al ingresar las familias a los centros, lo que permitió organizar un esquema de atención personalizado.

La situación en las zonas rurales continúa siendo delicada debido a caminos intransitables y aislamiento de familias, principalmente en la cuarta y sexta secciones como en la zona "Lagunita". Allí, se registraron voladuras de techos y caída de tendido eléctrico por los fuertes vientos. Los equipos provinciales y municipales realizan traslados en lancha, llevando provisiones, medicamentos y atención médica.

Además, el Ministerio de Salud intensificó campañas de vacunación, control vectorial y prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, frecuentes tras las inundaciones. Vega Bajo advirtió que, aunque no se esperan lluvias en los próximos días, se mantiene la alerta y los operativos activos para recibir a más familias si fuera necesario.

De qué depende el a los hogares

El regreso de los evacuados a sus hogares dependerá del descenso del agua y de la evaluación de las condiciones sanitarias e infraestructura de cada vivienda. “Nuestra prioridad sigue siendo la salud y el bienestar de las personas. Una vez que las condiciones lo permitan, trabajaremos en el retorno seguro y en la recuperación de los hogares”, concluyó la subsecretaria.