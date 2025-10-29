¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

yerba mate Ruta 12 San Luis del Palamar
yerba mate Ruta 12 San Luis del Palamar
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SOLIDARIDAD

Bomberos lanzan campaña para afectados por las inundaciones en San Luis del Palmar

Desde la Asociación, invita a la comunidad a donar alimentos, ropa, calzado y otros insumos para las familias.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 11:52

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes anunció este martes una campaña solidaria destinada a las personas afectadas por las inundaciones en San Luis del Palmar.

Quienes deseen enviar donaciones, pueden dirigirse a Gutemberg 2600, Corrientes capital. Asimismo, quienes se encuentren en San Luis del Palmar pueden comunicarse con los agentes locales a través de la cuenta oficial @bbvsanluisdelpalmar.

Qué donar

Entre los elementos solicitados se encuentran agua mineral, colchones, ropa, calzado, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, que serán distribuidos entre las familias más afectadas por los anegamientos en distintos barrios de la localidad.

La campaña busca garantizar asistencia inmediata y acompañamiento a los vecinos mientras se restablece la normalidad en la zona afectada.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD