Bomberos lanzan campaña para afectados por las inundaciones en San Luis del Palmar

La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes anunció este martes una campaña solidaria destinada a las personas afectadas por las inundaciones en San Luis del Palmar.

Quienes deseen enviar donaciones, pueden dirigirse a Gutemberg 2600, Corrientes capital. Asimismo, quienes se encuentren en San Luis del Palmar pueden comunicarse con los agentes locales a través de la cuenta oficial @bbvsanluisdelpalmar.

Qué donar

Entre los elementos solicitados se encuentran agua mineral, colchones, ropa, calzado, alimentos no perecederos y artículos de limpieza, que serán distribuidos entre las familias más afectadas por los anegamientos en distintos barrios de la localidad.

La campaña busca garantizar asistencia inmediata y acompañamiento a los vecinos mientras se restablece la normalidad en la zona afectada.