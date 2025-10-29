Imágenes de la última sonrisa de Cecilia Strzyzowski: sus últimas horas de vida

Resistencia, Chaco (enviada especial). De todas las imágenes que se han conocido de Cecilia Strzyzowski en los 881 días que pasaron desde su femicidio, en ninguna se la ha visto así, como en el video que encabeza esta nota: sonriente, cómplice... Y sin saber que estaba a punto de caer en una trampa mortal.

Es que ella pensaba que su vida iba a cambiar ese 2 de junio de 2023 a las 8:54, cuando junto a César Sena, su pareja y hoy acusado del crimen, dejaron el hotel Ruta 99 de la capital chaqueña donde habían dormido. Pero todo era un engaño: 20 minutos después llegaban a la casa de los padres de su pareja, de la que ella jamás saldría con vida. Se trata de la propiedad de la calle Santa María de Oro 1460, donde se cree que fue asesinada.

Pasaron dos años de ese día en que Cecilia desapareció de la faz de la tierra. Se sospecha que su cuerpo fue incinerado en el campo “Rossi”, propiedad de los Sena, quemado con leña y combustible durante al menos 10 horas para asegurar la destrucción de los restos.

“De mi hija no me dejaron nada, era puro hollín”, le dijo a Infobae Gloria, la madre de la víctima, antes de llegar a Resistencia para el comienzo del juicio contra el clan Sena: César está acusado del crimen, sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, como partícipes necesarios; y los cuatro colaboradores del líder piquetero, de encubridores: son Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso.

Este martes comenzó la selección del jurado popular que deberá decidir el destino de los siete imputados. No lograron alcanzar ninguna de las 12 vacantes para los titulares y las cuatro de los suplentes y por eso continúan este miércoles, desde las 8.

Los jurados deberán decidir si la teoría planteada por el equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, es correcta o no. Para un veredicto condenatorio se necesita unanimidad. ¿Cuál es hipótesis del caso? Que el femicidio fue planificado al detalle.

Así, se tiene en claro que ese 2 de junio de 2023, Cecilia y César Sena llegaron de madrugada al hotel Ruta 99, ubicado en la intersección de las calles Santiago del Estero y Cangallo de Resistencia. Allí durmieron y a las 8:54 salieron. Ella sonreía. Se subieron a la camioneta, como muestra el video de esta nota, y fueron hasta la casa de Emerenciano y Marcela.

El líder piquetero ya se había ido de su domicilio a las 7:15. Su esposa lo hizo a las 9:11. César y Cecilia llegaron tres minutos después. Ya no había nadie en la casa. Allí, se cree que en una habitación de la planta baja se cometió el crimen.

“La relación entre Cecilia y Cesar se caracterizó por el ejercicio de violencia física, económica y psicológica por parte de Cesar hacia Cecilia. Testimonios de familiares de Cecilia corroboran que, aunque aparentaban cariño mutuo, Cesar la aisló progresivamente de su círculo familiar y amistades", reza la acusación.

Y resalta: “Los progenitores de Cesar, Marcela Verónica Acuña y Emerenciano Sena, nunca aceptaron la relación entre su hijo y Cecilia”. Por eso, están convencidos de que el ahora acusado del femicidio la “engañó” con un proyecto de vida en Ushuaia, que incluía vivienda y empleo. Para la víctima, ese sueño creía que iba a comenzar a hacerse realidad ese 2 de junio, previo paso por Buenos Aires.

Incluso, la última búsqueda en Google de Cecilia desde su teléfono celular fue a las 10:07. Se preocupó por “las 15 mejores chocolaterías de Buenos Aires”.

