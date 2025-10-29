Corrientes: causó disturbios, lo detuvieron y descubrieron que estaba acusado de homicidio en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre con pedido de captura en la localidad de Curuzú Cuatiá, acusado de homicidio en la provincia de Buenos Aires.

La detención se produjo el lunes cuando efectivos que realizaban tareas de prevención de delitos fueron alertados por la presencia de un sujeto que provocaba disturbios en la vía pública.

Al abordar a la persona, notaron que estaba bajo los efectos de un estupefaciente, por lo que se identificó y demoró a un hombre de 44 años, quien brindó datos falsos sobre su identidad.

Por tal motivo se procedió a la averiguación de antecedentes y se corroboró que tenía pedido de captura por parte de las autoridades judiciales de la Ufij N° 5 de la provincia de Buenos Aires, que lo vinculan como autor de un homicidio.

El demorado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continuó con las diligencias del caso.