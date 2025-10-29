"Epopeya del Iberá": arte y tecnología se fusionan en el Teatro Vera de Corrientes

El Gobierno de la Provincia de Corrientes acompaña el estreno de “Epopeya del Iberá”, una innovadora puesta escénica que fusiona arte, tecnología y naturaleza para celebrar la identidad correntina.

El espectáculo, impulsado por la Productora 2047, se presentará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad, con funciones especiales para colegios en horario matutino y vespertino, y una presentación abierta al público general.

Con más de treinta artistas locales en escena, la iniciativa busca acercar la cultura correntina a nuevas generaciones y posicionar al teatro provincial como escenario de producciones de vanguardia.