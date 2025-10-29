¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

yerba mate Ruta 12 San Luis del Palamar
Saladas: seis personas demoradas por ingresar a un establecimiento ganadero sin permiso

Por El Litoral

Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 11:02

La Policía de Corrientes demoró a seis hombres tras ser sorprendidos dentro de un establecimiento ganadero sin la autorización de su propietario en la localidad correntina de Saladas.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:15, cuando los implicados fueron encontrados en el predio “El Fortín” ubicado sobre la ruta nacional N°12 km 923.

Según informaron las autoridades, los hombres afirmaron estar buscando “carnadas” aunque no pudieron justificar su permanencia en el lugar.

Los seis individuos fueron trasladados a la sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción al Artículo 84 del Código de Faltas de la Provincia de Corrientes.

