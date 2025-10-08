Corrientes en el Consejo Federal: debatieron sobre ausentismo escolar y aprendizaje

El subsecretario de Educación de Corrientes, Julio Navías, participó este martes en la asamblea Nº 146 del Consejo Federal de Educación (CFE) llevada a cabo en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

En el encuentro, que reunió a representantes de las carteras educativas de todas las provincias, se debatieron temas clave como el ausentismo escolar, la progresión de los aprendizajes y el acompañamiento a las trayectorias escolares reales de los estudiantes.

Durante la jornada, encabezada por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, se aprobó la modificación de artículos de la Resolución CFE 174/12, que establece pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza, el aprendizaje y las trayectorias escolares en nivel inicial, primario y modalidades.

Uno de los puntos destacados fue la presentación de la Red de Secundarias Innovadoras, a cargo de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, liderada por Alfredo Vota. Se informó sobre el reciente Encuentro Federal para la Transformación de la Escuela Secundaria, del que participaron más de cien representantes entre autoridades nacionales, equipos técnicos de las 24 jurisdicciones, especialistas y organizaciones educativas.

En el marco de la alfabetización, Paula Campos, titular de la Unidad de Alfabetización, expuso avances del Plan Nacional de Alfabetización con énfasis en el programa Escuelas Alfa en Red. Se destacaron las jornadas de formación para supervisores y directivos, así como la entrega de 48 mil tablets para facilitar el uso de la Plataforma Acompañar, herramienta destinada a la evaluación formativa.

Finalmente, María Cortelezzi, subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, brindó detalles sobre los avances del Relevamiento Nacional de Personal Educativo, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de noviembre.