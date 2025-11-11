Pami Corrientes: cómo renovar la provisión de pañales

El Pami recordó a sus afiliados que tienen tiempo hasta el próximo 30 de noviembre para realizar la renovación de la Orden Médica Electrónica (OME), un requisito indispensable para continuar recibiendo el beneficio de los pañales en su lugar de residencia sin necesidad de desplazarse a la farmacia.

Esta nueva modalidad de distribución, que se realiza de manera puerta a puerta en todo el país, busca modernizar y simplificar el proceso de entrega de higiénicos absorbentes, eliminando trámites innecesarios e intermediarios.

Renovación y plazos

El programa de pañales requiere una renovación cada seis meses. Por ello, los afiliados que habitualmente reciben el insumo en su hogar deben:

Acudir a su médico de cabecera antes del 30 de noviembre .

Gestionar la nueva Orden Médica Electrónica (OME).

Entrega a domicilio y logística

La logística de este sistema está a cargo de la empresa Urbano Express, que se ocupa de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales en el domicilio declarado por el afiliado.

Este sistema no solo beneficia al afiliado al evitarle el desplazamiento, sino que también le permite al Pami tener la trazabilidad del insumo y saber con precisión cuándo, cómo y dónde se realiza la entrega.

Detalles de la entrega:

Se realiza una primera visita al domicilio.

Si la entrega no se concreta, se deja un aviso para una segunda visita en un plazo no mayor a 72 horas.

Los afiliados pueden corroborar o actualizar sus datos de contacto y/o entrega (domicilio, correo electrónico y teléfono) al momento de solicitar la prescripción de la nueva OME con su médico.

Ante cualquier consulta, los interesados pueden comunicarse al 138 - Pami Escucha y Responde (opción 0) o acercarse a su agencia Pami más cercana.