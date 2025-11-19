La decisión de Aprevide: Racing vs River se jugará con público

Se levantó la sanción que pesaba sobre el Cilindro de Avellaneda y Racing podrá contar con sus hinchas en el enfrentamiento contra River por los octavos de final del Clausura. Diego Milito mantuvo una reunión clave en la AFA y logró revertir la medida.

La decisión llegó después del encuentro entre el presidente de la Academia, Claudio Tapia y representantes de Aprevide.

Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia ya había cumplido un encuentro, el triunfo ante Defensa y Justicia del 8 de noviembre.

La marcha atrás se dio luego de confirmarse que Racing será local en los octavos del Clausura y nada menos que ante River. Aprevide autorizó el 100 por ciento del aforo para el hincha académico.

El equipo de Gustavo Costas enfrentará al de Marcelo Gallardo el lunes 24 de noviembre a las 19.15.