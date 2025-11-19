Durante un operativo de contralor recuperaron una motocicleta que había sido robada

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró una motocicleta en la ciudad Capital, la cual tenía denuncia de robo.

Ocurrió en la mañana del martes durante un operativo de Prevención y Seguridad Integral en la zona de influencia de la Comisaría X Urbana, en el acceso del barrio Parque Cadena Sur, para ser más precisos.

Durante las tareas de contralor se detuvo la marcha de una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc., que tras las primeras averiguaciones se pudo constatar que fue denunciada como sustraída.

Por tal motivo se procedió al secuestro del rodado, el cual fue trasladado a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.