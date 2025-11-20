LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/25

MOTIVO: “Adquisición de 2 (dos) camionetas Pick-Up doble cabina 4x4, 1 (una) camioneta Pick-Up doble cabina 4x4 alta gama, 18 (dieciocho) camionetas Píck-Up doble cabina 4x2, 2 (dos) vehículos furgón mixto 5 personas, 1 (un) vehículo furgón utilitario mixto y 2 (dos) vehículos furgón de carga para recambio de las distintas dependencias del Poder Judicial de Capital e Interior de la Provincia”.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 03 de diciembre de 2025 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N°673 con acortamiento de plazos. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicará el link de acceso.

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Planilla de Cotización (Excel), Anexo I, Instructivo y Video para completar la planilla de cotización, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2025/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 7° y Art. 8° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.518.820.084 IVA INCLUIDO (Pesos mil quinientos dieciocho millones ochocientos veinte mil ochenta y cuatro).